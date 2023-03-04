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Местами снег, но днем до 10 тепла. Синоптики дали прогноз на завтра

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Украина, Суббота 04 марта 2023 14:57
Местами снег, но днем до 10 тепла. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: синоптики дали прогноз на завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 5 марта, в Украине ожидается снег: ночью - в западных и северных областях, днем - в Карпатах. При этом, несмотря на мороз ночью, днем температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях небольшой снег, днем в Карпатском регионе небольшой снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер

Ветер западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха

ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

Местами снег, но днем до 10 тепла. Синоптики дали прогноз на завтра

Как сообщалось, в субботу, 4 марта, в Киеве в течение дня сильные порывы ветра. Жителям столицы дали советы, как себя вести в такую погоду.

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