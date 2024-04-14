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Тепло, але подекуди грози. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 15 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні продовжуватиме радувати теплом 15 квітня. При цьому не виключені дощі, подекуди з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

"Хмарно з проясненнями. В Україні короткочасні дощі, місцями грози; вночі в більшості західних областях, вдень у південній частині без опадів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, вітер буде західним, 7-12 м/с.

"Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 12-17°, на Закарпатті та місцями Прикарпатті 17-22°; на решті території 10-15°, вдень 16-21°, на півдні до 26°", - додають синоптики.

Погода в травні в Україні

Погода в Україні в травні 2024 буде досить різноплановою. Перша декада травня розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів.

А ось наприкінці травня на українців може чекати неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.

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