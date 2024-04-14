Тепло, але подекуди грози. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

"Хмарно з проясненнями. В Україні короткочасні дощі, місцями грози; вночі в більшості західних областях, вдень у південній частині без опадів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, вітер буде західним, 7-12 м/с.

"Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 12-17°, на Закарпатті та місцями Прикарпатті 17-22°; на решті території 10-15°, вдень 16-21°, на півдні до 26°", - додають синоптики.