Тепло, но местами грозы. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине продолжит радовать теплом 15 апреля. При этом не исключены дожди, местами с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Облачно с прояснениями. В Украине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью в большинстве западных областях днем в южной части без осадков", - говорится в сообщении.
При этом ветер будет западным, 7-12 м/с.
"Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем 12-17°, в Закарпатье и местами Прикарпатье 17-22°; на остальной территории 10-15°, днем 16-21°, на юге до 26°", - добавляют синоптики.
Погода в Украине в мае 2024 будет достаточно разноплановой. Первая декада мая начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна влажная погода, но без сильных и затяжных дождей. Температура воздуха немного повысится, есть возможность кратковременных дождей.
А вот в конце мая украинцев может ожидать неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.
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