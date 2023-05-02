Місцями грози та до +21. Синоптики розповіли, де завтра буде холодніше
Завтра, 3 травня, в Україні буде без опадів, щоправда, місцями можуть бути дощі з грозами. А температура повітря повсюдно підніметься до 21 градуса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
- вночі у Волинській, Рівненській, вдень у західних та Житомирській областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза;
- на решті території мінлива хмарність, без опадів.
Вітер
переважно південний (в західних областях з переходом північно-західний), 5-10 м/с.
Температура повітря
- вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°;
- у більшості західних областей вночі 4-9°, вдень 12-17°;
- на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.
Як повідомлялось, середня місячна температура в Україні у травні 2023 року прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.
Нагадаємо, середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 9,6 градуса тепла, що нижче кліматичної норми на 0,4 градуса. Кількість опадів перевищила норму у 1,5 раза.
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