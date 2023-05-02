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Місцями грози та до +21. Синоптики розповіли, де завтра буде холодніше

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 14:06
Місцями грози та до +21. Синоптики розповіли, де завтра буде холодніше Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 3 травня, в Україні буде без опадів, щоправда, місцями можуть бути дощі з грозами. А температура повітря повсюдно підніметься до 21 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

  • вночі у Волинській, Рівненській, вдень у західних та Житомирській областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза;
  • на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер

переважно південний (в західних областях з переходом північно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря

  • вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°;
  • у більшості західних областей вночі 4-9°, вдень 12-17°;
  • на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

Місцями грози та до +21. Синоптики розповіли, де завтра буде холодніше

Як повідомлялось, середня місячна температура в Україні у травні 2023 року прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 9,6 градуса тепла, що нижче кліматичної норми на 0,4 градуса. Кількість опадів перевищила норму у 1,5 раза.

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