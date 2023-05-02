Местами грозы и до +21. Синоптики рассказали, где завтра будет холоднее

Завтра, 3 мая, в Украине будет без осадков, правда местами могут быть дожди с грозами. А температура воздуха повсеместно поднимется до +21 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Как сообщалось, средняя месячная температура в Украине в мае 2023 года прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.

Напомним, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,6 градуса тепла, что ниже климатической нормы на 0,4 градуса. Количество осадков превысило норму в 1,5 раза.

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