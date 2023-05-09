Місцями дощі та заморозки: синоптики дали прогноз погоди на завтра
У середу, 10 травня, в Україні переважно без опадів, проте подекуди можливі короткочасні дощі та сильні заморозки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні хмарно з поясненнями.
У східних та південно-східних регіонах, вдень і в Одеській області невеликі короткочасні дощі, на решті території без істотних опадів.
Температура вночі очікується на рівні 1-6° тепла, у західних, Житомирській та Вінницькій областях у повітрі сильні заморозки 0-5°, у Київській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Черкаській та Кіровоградській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Температура вдень 10-15°, на Закарпатті 15-20°.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Погода у Київській області
В області хмарно з проясненнями, істотні опади не очікуються.
Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; температура вдень 10-15° тепла. У Києві вночі 3-5° тепла; вдень 12-14°.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, вчора у Карпатах насипало снігу, температура опустилась до -4°С.
Окрім того, українцям радять не ходити у гори через значну небезпеку.
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