Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Вночі в Одеській, Миколаївській та місцями на півночі країни, вдень на Лівобережжі невеликі дощі, на півдні країни подекуди з грозами. На решті території без опадів.

Температура вночі очікується на рівні 7-12°, вдень 14-19°. У південній частині вночі 11-16°, вдень 18-23°. На високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність.

Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 14-16°; по області вночі 7-12°, вдень 14-19°.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

При цьому 6-7 жовтня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Кліматичні рекорди

Цьогорічний вересень став найспекотнішим першим місяцем осені не лише у Києві, а і у світі за всю історію спостережень. Так, середня температура повітря на поверхні планети досягла 16,38 градуса.

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