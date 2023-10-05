Местами дожди и порывы ветра: прогноз погоды на завтра

Завтра в Украине переменная облачность.

Ночью в Одесской, Николаевской и местами на севере страны, днем на Левобережье небольшие дожди, на юге страны иногда с грозами. На остальной территории без осадков.

Температура ночью ожидается на уровне 7-12°, днем 14-19°. В южной части ночью 11-16°, днем 18-23°. На высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность.

Ночью днем без существенных осадков.

Температура в Киеве ночью 10-12°, днем 14-16 °; по области ночью 7-12°, днем 14-19°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

При этом 6-7 октября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Климатические рекорды

Сентябрь этого года стал самым жарким первым месяцем осени не только в Киеве, но и в мире за всю историю наблюдений. Так, средняя температура воздуха на поверхности планеты достигла 16,38 градуса.

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