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Місцями дощі з грозами та сильний вітер: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 30 липня, в Україні місцями прогнозуються дощі з грозами. При цьому очікується сильний вітер.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Завтра в Україні очікується комфортна температура повітря: вдень +22 до +28 градусів, а на півдні - +26 до +29 градусів.

Погода буде переважно сухою, за винятком північних областей, де можливі дощі з грозами, а також місцями в центральних регіонах і на Харківщині.

Вівторок принесе сильний вітер, що досягне штормових поривів до 15-20 метрів за секунду. 

Погода у Києві

У Києві 30 липня очікується цікава погода: сильний північно-західний вітер, магнітні бурі, періодичний дощ з грозою і температура +24 градуси.

Протягом тижня опадів буде небагато, температура триматиметься в межах +25 до +29 градусів, на півдні та південному сході – від +28 до +33 градусів.

Детальніше про погоду цього тижня - в матеріалі РБК-Україна.

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