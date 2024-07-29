Місцями дощі з грозами та сильний вітер: прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні очікується комфортна температура повітря: вдень +22 до +28 градусів, а на півдні - +26 до +29 градусів.

Погода буде переважно сухою, за винятком північних областей, де можливі дощі з грозами, а також місцями в центральних регіонах і на Харківщині.

Вівторок принесе сильний вітер, що досягне штормових поривів до 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

У Києві 30 липня очікується цікава погода: сильний північно-західний вітер, магнітні бурі, періодичний дощ з грозою і температура +24 градуси.

Протягом тижня опадів буде небагато, температура триматиметься в межах +25 до +29 градусів, на півдні та південному сході – від +28 до +33 градусів.