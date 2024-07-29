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Местами дожди с грозами и сильный ветер: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 30 июля, в Украине местами прогнозируются дожди с грозами. При этом ожидается сильный ветер.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Завтра в Украине ожидается комфортная температура воздуха: днем +22 до +28 градусов, а на юге - +26 до +29 градусов.

Погода будет преимущественно сухой, за исключением северных областей, где возможны дожди с грозами, а также местами в центральных регионах и в Харьковской области.

Вторник принесет сильный ветер, который достигнет штормовых порывов до 15-20 метров в секунду. 

Погода в Киеве

В Киеве 30 июля ожидается интересная погода: сильный северо-западный ветер, магнитные бури, периодический дождь с грозой и температура +24 градуса.

В течение недели осадков будет немного, температура будет держаться в пределах +25 до +29 градусов, на юге и юго-востоке - от +28 до +33 градусов.

Детальнее о погоде этой недели - в материале РБК-Украина.

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Погода в Украине