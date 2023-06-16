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Місцями дощі, але прогріє до +28 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні 16 червня прогнозують теплу погоду - до +28 градусів, проте частину країни накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні у західній частині України хмарно з проясненнями. Очікуються помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23° (на високогір'ї Карпат вночі 6-11°, вдень 12-15°). Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На решті території країни мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на південному сході країни, Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликий дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області прогнозують мінлива хмарність, опади не очікуються.

Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°. По області вночі очікується 13-18°, вдень 23-28°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, на початку місяці у Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру.

До того ж, нещодавно рясні зливи затопили курортне селище Східниця у Львівській області. Там підтопило будинки, дороги, а вода пошкодила декілька мостів.

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