Местами дожди, но прогреет до +28 градусов: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в западной части Украины облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные, местами сильные дожди, местами грозы. Температура ночью 10-15°, днем 18-23° (на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 12-15°). Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только днем на юго-востоке страны, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области прогнозируют переменную облачность, осадки не ожидаются.

Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°. По области ночью ожидается 13-18°, днем 23-28°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, в начале месяца в Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра.

К тому же, недавно обильные ливни затопили курортный поселок Сходница во Львовской области. Там подтопило дома, дороги, а вода повредила несколько мостов.

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