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Місцями дощ і мокрий сніг: де сьогодні чекати опадів

Україна, Понеділок 04 березня 2024 07:00
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Місцями дощ і мокрий сніг: де сьогодні чекати опадів Фото: на заході України сьогодні можливий дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 4 березня, буде місцями з опадами. На заході нашої країни очікується дощ і навіть мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні мінлива хмарність. Невеликі дощі та мокрий сніг накриють західні області. На решті території нашої країни без опадів.

Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде у середньому +5 +10 градусів, а на Закарпатті та Прикарпатті вдень до +10 +15.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до -3 градусів, а на заході місцями буде до +6.

Місцями дощ і мокрий сніг: де сьогодні чекати опадів

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +6 +8 градусів, а вночі близько нуля градусів.

Місцями дощ і мокрий сніг: де сьогодні чекати опадів

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде в Україні у перший місяць весни.

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