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Местами дождь и мокрый снег: где сегодня ожидаются осадки

Украина, Понедельник 04 марта 2024 07:00
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Местами дождь и мокрый снег: где сегодня ожидаются осадки Фото: на западе Украины сегодня возможен дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 4 марта, будет местами с осадками. На западе страны ожидается дождь и даже мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Небольшие дожди и мокрый снег накроют западные области. На остальной территории нашей страны без осадков.

Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем будет в среднем +5 +10 градусов, а на Закарпатье и Прикарпатье днем до +10 +15.

Ночью столбики термометров покажут от +2 до -3 градусов, а на западе местами будет до +6.

Местами дождь и мокрый снег: где сегодня ожидаются осадки

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +6 +8 градусов, а ночью около нуля.

Местами дождь и мокрый снег: где сегодня ожидаются осадки

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет в Украине в первый месяц весны.

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