Місцями до 50 см. Київ та інші міста України засипає снігом (фото, відео)

Де в Україні сьогодні сніжить та як сильно

У Головному управлінні ДСНС України у Київській області громадян попередили про погіршення погодних умов.

"У столиці та області вночі 21 листопада синоптики прогнозують значний дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця - I рівень небезпеки. По всій Україні, крім західних та більшості північних областей, пориви вітру 17-22 м/с", - уточнили рятувальники.

Повідомляється також про:

значний дощ і мокрий сніг - у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі

- у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі значний дощ - у Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях вдень

- у Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях вдень ожеледицю на дорогах - у західних, більшості північних та Вінницькій областях

"Будьте обережні! Якщо є змога - відкладіть подорожі, попіклуйтеся про себе", - порадили українцям.

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/MNSKOB)

Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття, на горі Піп Іван Чорногірський (одній з найвищих вершин Українських Карпат, розташованій на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) станом на 7:40 ранку хмарно, туман.

Видимість - обмежена. Вітер - західний, 4 м/с. Температура повітря -10°С.

"Протягом ночі випало 30 см свіжого снігу. Місцями перемети до 50 см", - уточнили рятувальники.

Допис гірських рятувальників Прикарпаття (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Сніжить у різних районах Івано-Франківської області.

Сніг на дорогах Івано-Франківської області (скриншот: facebook.com/Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області)

Мокрий сніг засипає також місто Чернігів.

Сніг у Чернігові (скриншот: facebook.com/chernihiv.kysil)

Засипало снігом місто Бровари Київської області.

Голова Київської ОДА Руслан Кравченко розповів, що для Київської області перший сніг не став неочікуваністю. На дороги обласного значення з 4 години ранку виведена вся необхідна обслуговуюча техніка для боротьби з негодою.

"Загалом на маршрутах станом на 9 ранку задіяно: 63 одиниці техніки та майже 90 членів екіпажів. На обробку доріг обласного значення з ночі використано вже 516 тон піщано-сольової суміші. Разом із тим працюють і комунальні служби громад на дорогах місцевого значення", - додав посадовець і закликав водіїв бути обережними на дорогах.

У Деснянській РДА опублікували кадри засніженого ранкового Києва та розповіли, що дорожники від самого ранку виконують превентивну обробку дорожнього покриття.

"За прогнозами синоптиків, сьогодні, 21 листопада, у столиці хмарно. Вдень помірний дощ і мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", - розповіли громадянам.

Водіїв закликали бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції.

Пішоходів - бути обережними та носити флікери у темний час доби.

Допис Деснянської РДА (скриншот: facebook.com/desn.rda)

У Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації також показали, як розчищають прибудинкові території, двори, парки, сквери та зелені зони.

Неймовірними кадрами засніженої столиці діляться також місцеві пабліки.

"Київ засніжило - у столиці випав перший сніг. За повідомленням місцевої влади, всі магістральні дороги оброблені. Техніка працює на другорядних дорогах, тротуарах і зупинках. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними. Не "перевзули" автівку - залиште її вдома", - йдеться у дописі Telegram-каналу "Київ city".

Фотографіями та відео, на яких можна побачити засніжений Київ, діляться також інші пабліки.

Дехто першому снігу радіє. Декому ж доводиться сумлінно працювати, щоб столиця не "завмерла" у сніговій пастці.

Засніжений Київ 21 листопада (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)