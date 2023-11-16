Місцями до 20 см. Україну днями вкриє снігом, поради від рятувальників

Коли очікується сніг?

18 листопада в західних, Житомирській та Вінницькій областях можливе утворення снігового покриву до 5-10 см, а на Прикарпатті місцями - до 20 см;

20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 см.

Поради від рятувальників

В ДСНС попереджають, що на дорогах можлива ожеледиця. Рятувальники радять одягатися тепліше та подбати про зміну літньої гуми на зимову.

"Дотримуйтесь ПДР і дистанції, наближаючись до пішохідних переходів - знижуйте швидкість і будьте максимально пильними!" - кажуть рятувальники.

Похолодання та сніг в Україні

Зазначимо, що за даними синоптика Наталки Діденко, похолодання та сніг в Україні слід очікувати вже завтра, 17 листопада. Правда, вони прийдуть не всюди, а лише у західних регіонах.

А вже з 19 по 23 листопада очікується сильне похолодання. Подекуди температура опускатиметься до -14 градусів. Крім того, є висока ймовірність снігу в багатьох областях.