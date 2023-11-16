Місцями до 20 см. Україну днями вкриє снігом, поради від рятувальників

Найближчими днями у більшості областей України очікується похолодання та сніг. Рятувальники дали поради через погіршення погоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Коли очікується сніг?
Поради від рятувальників
В ДСНС попереджають, що на дорогах можлива ожеледиця. Рятувальники радять одягатися тепліше та подбати про зміну літньої гуми на зимову.
"Дотримуйтесь ПДР і дистанції, наближаючись до пішохідних переходів - знижуйте швидкість і будьте максимально пильними!" - кажуть рятувальники.
Зазначимо, що за даними синоптика Наталки Діденко, похолодання та сніг в Україні слід очікувати вже завтра, 17 листопада. Правда, вони прийдуть не всюди, а лише у західних регіонах.
А вже з 19 по 23 листопада очікується сильне похолодання. Подекуди температура опускатиметься до -14 градусів. Крім того, є висока ймовірність снігу в багатьох областях.
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