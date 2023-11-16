Местами до 20 см. Украину на днях накроет снегом, советы от спасателей

Когда ожидается снег?

18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях возможно образование снежного покрова до 5-10 см, а на Прикарпатье местами - до 20 см;

20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снег может устилать землю на 10-15 см.

Советы от спасателей

В ГСЧС предупреждают, что на дорогах возможна гололедица. Спасатели советуют одеваться теплее и позаботиться о смене летней резины на зимнюю.

"Соблюдайте ПДД и дистанции, приближаясь к пешеходным переходам - снижайте скорость и будьте максимально бдительными!" - говорят спасатели.

Похолодание и снег в Украине

Отметим, что, по данным синоптика Наталки Диденко, похолодание и снег в Украине следует ожидать уже завтра, 17 ноября. Правда, они придут не всюду, а только в западных регионах.

А уже с 19 по 23 ноября ожидается сильное похолодание. Кое-где температура будет опускаться до -14 градусов. Кроме того, есть высокая вероятность снега во многих областях.