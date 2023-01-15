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На месте падения самолета в Непале найдены выжившие, - AFP

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Непал, Воскресенье 15 января 2023 11:38
На месте падения самолета в Непале найдены выжившие, - AFP Фото: на месте падения самолета в Непале найдены выжившие (twitter.com/AFP)
Автор: Мария Кучерявец

В Непале на месте падения пассажирского самолета нашли выживших в авиакатастрофе людей. В настоящее время официально подтверждена гибель 29 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на AFP.

"К настоящему моменту мы обнаружили 29 тел, а также отправили некоторых людей, которые выжили в больницу для прохождения лечения", - цитирует издание слова помощника главы администрации округа Каски Гурудатта Дхакала.

Указано, что среди 72 находившихся на борту человек, кроме непальцев, были граждане 15 других стран.

По предварительной информации, распространенной СМИ, в самолете загорелся двигатель и пилот направил его в горное ущелье, чтобы отвести от населенного пункта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Непале упал самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший из столицы Катманду в Покхару. Сначала СМИ сообщали, что все находившиеся на борту 73 человека погибли.

Добавим, что в МИДе уже отреагировали на инцидент, ведомство взаимодействует с непальской стороной, чтобы выяснить, были ли в самолете украинцы.

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