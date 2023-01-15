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Авіакатастрофа в Непалі. В МЗС перевіряють, чи були на борту українці

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Київ, Неділя 15 січня 2023 11:04
Авіакатастрофа в Непалі. В МЗС перевіряють, чи були на борту українці Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ з'ясовує, чи були на борту літака українці, який сьогодні впав у Непалі. Наразі відомство взаємодіє із непальською стороною щодо цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

"МЗС України взаємодіє із непальською стороною задля з‘ясування можливої наявності українців серед пасажирів літака, який зазнав катастрофи в Непалі. Про результати інформуватимемо додатково", - написав Ніколенко.

Що відомо про авіакатастрофу в Непалі

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про падіння пасажирського літака в Непалі, на його борту перебували 72 людини (з яких 68 пасажирів та чотири члени екіпажу), всі вони, попередньо, загинули.

Борт ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines було прямував зі столиці Катманду в Покхару.

Наразі на місці падіння літака працюють екстрені служби. Що стало причиною авіакатастрофи поки не відомо.

Втім, вже офіційно підтверджено перебування чотирьох росіян на борту. За даними ЗМІ, там також знаходилися громадяни таких країн: Індія, Республіка Ірландія, Південна Корея, Австралія, Франція та Аргентина.

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