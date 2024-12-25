На місці падіння літака у Казахстані знайшли "чорний ящик"

Як заявив транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейменов під час брифінгу, під час пошуків було знайдено "чорний ящик".

"Чорний ящик" знайдено і долучено до речових доказів", - сказав Сулейменов.

На борту літака перебували 67 осіб, серед яких 42 громадян Азербайджану, 16 - Росії, 6 - Казахстану і 3 - Киргизстану.

Що таке "чорний ящик"

"Чорний ящик" літака - це бортовий реєстратор, який фіксує важливі дані про політ. Він складається з двох основних пристроїв: мовного самописця, який записує звуки в кабіні пілотів (розмови, сигнали, звукові попередження), і реєстратора параметрів польоту, який фіксує технічні показники, такі як висота, швидкість, положення літака тощо. Його головна мета - допомогти розслідувати авіаційні інциденти, аналізуючи дані, щоб виявити причини аварій або несправностей.

Незважаючи на назву, "чорний ящик" зазвичай має яскраво-оранжевий колір, що полегшує його пошук після аварій. Він спроектований таким чином, щоб витримувати екстремальні умови, включаючи високі температури, сильні удари та тривале перебування під водою. Завдяки своїй надійності, "чорний ящик" є важливим інструментом для забезпечення авіаційної безпеки

Авіакатастрофа у Казахстані

Сьогодні вранці у Казахстані недалеко від міста Актау сьогодні, 25 грудня, розбився пасажирський літак, який летів з Баку до Грозного. Під час авіакатастрофи на борту літака перебували 67 осіб, серед яких були громадяни Азербайджану, Росії, Казахстану та Киргизстану.

Варто зауважити, що у мережі почали заявляти, що пасажирський літак міг потрапити під обстріл у повітряному просторі Росії.