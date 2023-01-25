Місцева версія "Леопардів". Швеція може передати Україні танки Stridsvagn 122

"Передача Україні Stridsvagn 122, шведської версії німецького Leopard 2, може бути актуальною в майбутньому... Тобто, наразі не ведеться підготовка до постачання цих танків зі Швеції, але не виключено, що це може статися пізніше", - заявив Пол Йонсон.

Зазначимо, що Швеція має на озброєнні близько 120 таких танків.

Що відомо про танки Stridsvagn 122

Це основний бойовий танк Швеції, він представляє ліцензійний варіант німецького танка Leopard 2, в конструкцію якого внесені різні зміни. Як основне озброєння на танк встановлюється 120-мм гладкоствольна зброя Rheinmetall L44. Вона може вести вогонь бронебійними підкаліберними снарядами та універсальним кумулятивним.

Також в Stridsvagn 122 посилена ходова частина, передня частина танка оснащена додатковими модулями бронювання, а дах захищений від атак зверху. На танку встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дозволяє відстріл фугасних та спеціальних боєприпасів.

Нагадаємо, уряд Швеції оголосив про надання Україні найсучаснішої артилерії та бронетехніки. Йдеться про передачу близько 50 бойових машин піхоти CV90 та колісних 155-мм гаубиць Archer.

Додамо, раніше повідомлялося, що українські військові можуть отримати від Швеції 12 одиниць Archer.

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