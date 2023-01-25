Местная версия "Леопардов". Швеция может передать Украине танки Stridsvagn 122

"Передача Украине Stridsvagn 122, шведской версии немецкого Leopard 2, может быть актуальна в будущем... То есть, пока не ведется подготовка к поставкам этих танков из Швеции, но не исключено, что это может произойти позже", - заявил Пол Йонсон.

Отметим, что у Швеции на вооружении около 120 таких танков.

Что известно о танках Stridsvagn 122

Это основной боевой танк Швеции, он представляет лицензионный вариант немецкого танка Leopard 2, в конструкцию которого внесены разные изменения. В качестве основного вооружения на танк устанавливается 120-мм гладкоствольное оружие Rheinmetall L44. Она может вести огонь бронебойными подкалиберными снарядами и кумулятивным универсальным.

Также у Stridsvagn 122 усилена ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, а крыша защищена от атак сверху. На танке установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, разрешающая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.

Напомним, что правительство Швеции объявило о предоставлении Украине самой современной артиллерии и бронетехники. Речь идет о передаче около 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубиц Archer.

Ранее сообщалось, что украинские военные могут получить от Швеции 12 единиц Archer.

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