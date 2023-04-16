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Місць не вистачає. Росіяни на тлі великих втрат облаштовують нові шпиталі

Фото: росіяни облаштовують шпиталі на окупованих територіях (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації продовжують облаштовувати шпиталі на окупованих територіях. Наразі вони розгорнули шпитальна базі шкільного спортзалу в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками. Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях", - повідомили в Генштабі.

Так, за даними штабу, в селі Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям.

"Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - додали військові.

Нагадаємо, ми повідомляли, що російські військові облаштовують шпиталі в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях та забороняють надавати допомогу цивільним.

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