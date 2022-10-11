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З місць масового поховання у Лимані ексгумували вже 55 тіл, - Кириленко

Фото: з місць масового поховання у Лимані ексгумували вже 55 тіл (pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Віталій Носач, Єлизавета Драбкіна

У Лимані Донецької області з місць масового поховання ексгумували вже 55 тіл загиблих під час окупації людей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко під час спілкування з журналістами в Лимані.

Він зазначив, що наразі спеціалісти проводять ексгумацію тіл з довгої єдиної траншеї. У братській могилі вже виявили 44 тіла - як військових, так і цивільних. При цьому роботи на могилі ще тривають.

За словами Кириленка, вісім тіл вже дістали для подальшої ідентифікації, ще три - візуально на поверхні.

"Зараз вже більше 55 дістали з місць масового поховання", - сказав голова Донецької ОВА.

Він додав, що це вже друга траншея, над якою проводиться робота з ексгумації.

Нагадаємо, що у Лимані виявили вже більше 200 одиночних могил, де, за попередніми даними, поховані цивільні, а також братське поховання.

Раніше повідомлялося, що з масового поховання у Лимані ексгумували 20 тіл, серед яких були діти. За словами одного зі свідків, серед загиблих є родина з двома маленькими дітьми.

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Донецька область