Містобудівна реформа розширює функції місцевої влади, - заступник міністра

Реформа містобудування, за яку проголосував український парламент, ухваливши проект закону №5655, призведе до децентралізації контролю, що раніше був сконцентрований в одних руках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра громад, територій та інфраструктури Олександру Азархіну в ефірі "Єдиного телемарафону ".

За її словами, йдеться про розподіл функцій контролю та нагляду (ці 2 функції не можуть бути в одного суб’єкта, адже це породжує конфлікт інтересів та корупційні ризики): нагляд за галуззю та суб’єктами містобудування (забудовниками, архітекторами, органами контролю, генпідрядниками тощо) здійснює держава в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"При міністерстві функціонує консультативно-дорадчий орган - Містобудівна палата, що складається з представників громадського та експертного середовища галузі. У замовника будівництва з’явиться можливість вибору органу, що його контролюватиме, - це може бути місцева влада або приватний орган контролю (уповноважена особа з містобудування). Для приватного контролю буде розширена відповідальність за результати роботи - вони ризикуватимуть власним майном", - каже Азархіна.

Також, за словами заступника міністра, в результаті реформи держава в особі ДІАМ (Державна інспекція архітектур та містобудування) контролюватиме виключно складні об’єкти будівництва (мости, АЕС, тунелі, порти), ті об’єкти, що будуються за кошти платників податків та об’єкти культурної спадщини національного значення.

"Зміняться та розширяться функції органів місцевого самоврядування (ОМС). ОМС зобов’язані проводити моніторинг забудови у громадах, виявляти самочинне будівництво, перевіряти об’єкти, визначені електронною системою як ризиковані, та реагувати на повідомлення про порушення від громадськості. А за неналежне здійснення моніторингу посадові особи нестимуть визначену відповідальність. У ОМС з’явиться можливість у визначених випадках зносити незаконні об’єкти без рішення суду - зараз це неможливо", - пояснила вона.

На її погляд, вкрай важливо, що в результаті запровадження нової реформи містобудування відбудеться повна цифровізація процесів, а ще значно покращиться ситуація з якістю проєктної документації.

Вона також наголосила, що на кожному етапі будівельного процесу - при експертизі, технічній інвентаризації, прийнятті в експлуатацію - е-система порівнюватиме наявний стан об’єкта з тим, що було вказано в проектній документації. Так формуватиметься протокол розбіжності, який покаже - чи не перевищена поверховість, площа об’єкта тощо.

"Електронна система унеможливить знесення будівлі з історичною цінністю - таке рішення буде автоматично заблоковано. Перелік об’єктів культурної спадщини має бути в єдину електронну систему у сфері будівництва і будь-який незаконний демонтаж можна буде легко ідентифікувати під час моніторингу органами ОМС або перевірці органу контролю", - підкреслила Азархіна.