Градостроительная реформа расширяет функции местных властей, - замминистра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра общин, территорий и инфраструктуры Александру Азархину в эфире "Единого телемарафона ".

По ее словам, речь идет о распределении функций контроля и надзора (эти 2 функции не могут быть у одного субъекта, ведь это порождает конфликт интересов и коррупционные риски): надзор за отраслью и субъектами градостроительства (застройщиками, архитекторами, органами контроля, генподрядчиками и т.д.) осуществляет государство в лице Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"При министерстве функционирует консультативно-совещательный орган - Градостроительная палата, состоящая из представителей общественной и экспертной среды отрасли. У заказчика строительства появится возможность выбора контролирующего органа - это может быть местная власть или частный орган контроля (уполномоченное лицо в сфере градостроительствуа). Для частного контроля будет расширена ответственность за результаты работы - они будут рисковать собственным имуществом", - говорит Азархина.

Также, по словам замминистра, в результате реформы государство в лице ГИАГ (Государственная инспекция архитектур и градостроительства) будет контролировать исключительно сложные объекты строительства (мосты, АЭС, туннели, порты), строящиеся объекты за счет налогоплательщиков и объекты культурного наследия государственного значения.

Изменятся и расширятся функции органов местного самоуправления (ОМС). ОМС обязаны проводить мониторинг застройки в общинах, выявлять самовольное строительство, проверять объекты, определенные электронной системой как рискованные, и реагировать на сообщения о нарушениях от общественности. А за ненадлежащее осуществление мониторингу должностные лица будут нести определенную ответственность. У ОМС появится возможность в определенных случаях сносить незаконные объекты без решения суда - сейчас это невозможно", - пояснила она.

По ее мнению, очень важно, что в результате введения новой реформы градостроительства произойдет полная цифровизация процессов, а еще значительно улучшится ситуация с качеством проектной документации.

Она также подчеркнула, что на каждом этапе строительного процесса - при экспертизе, технической инвентаризации, принятии в эксплуатацию - е-система будет сравнивать имеющееся состояние объекта с тем, что было указано в проектной документации. Так будет формироваться протокол расхождения, который покажет - не превышена ли поверхностность, площадь объекта и т.д.

"Электронная система сделает невозможным снос здания с исторической ценностью - такое решение будет автоматически заблокировано. Перечень объектов культурного наследия должен быть в единой электронной системе в сфере строительства и любой незаконный демонтаж можно будет легко идентифицировать во время мониторинга органами ОМС или проверки органа контроля", - подчеркнула Азархина.