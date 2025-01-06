Місто у руїнах: у ЗСУ відповіли, чи змогли росіяни захопити Курахове
У Кураховому наразі точаться міські бої між росіянами та Збройними силами України. Місто - у напівзруйнованому стані.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне.Донбас".
Що передувало
Сьогодні вранці російське Міноборони заявило про нібито "звільнення" українського міста Курахове, яке є найбільшим населеним пунктом у південно-західній частині Донецької області.
Що кажуть у ЗСУ
"Аналізувати площу міста за відсотками під час боїв неможливо. Можу, втім, відзначити, що станом на цей ранок, в його межах йшли бої, так що із заявами про захоплення міста противник явно поквапився", - розповів Трегубов.
Водночас, сьогодні вранці в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що російська армія проводить штурмові дії в міській забудові Курахового. Там тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника.
Ситуація у Курахово
Варто зауважити, що нещодавно у мережі повідомили про нібито оточення українських військ у районі населених пунктів Успенівка та Трудове біля Курахового. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію та заявили, що війська були відведені.
Також ми писали, що застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове.
А президент України Володимир Зеленський розповів, що у листопаді та грудні втрати Росії на фронті були рекордними, а Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш "гарячими".
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