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Город в руинах: в ВСУ ответили, смогли ли россияне захватить Курахово

Понедельник 06 января 2025 16:26
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Город в руинах: в ВСУ ответили, смогли ли россияне захватить Курахово Фото: Курахово (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Курахово сейчас идут городские бои между россиянами и Вооруженными силами Украины. Город - в полуразрушенном состоянии.

Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне.Донбас".

Что предшествовало

Сегодня утром российское Минобороны заявило о якобы "освобождении" украинского города Курахово, который является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донецкой области.

Что говорят в ВСУ

"Анализировать площадь города по процентам во время боев невозможно. Могу, впрочем, отметить, что по состоянию на это утро, в его пределах шли бои, так что с заявлениями о захвате города противник явно поторопился", - рассказал Трегубов.

В то же время, сегодня утром в ОСУВ "Хортица" рассказали, что российская армия проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово. Там продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника.

Ситуация в Курахово

Стоит заметить, что недавно в сети сообщили о якобы окружении украинских войск в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. Однако в ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что войска были отведены.

Также мы писали, что применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово.

А президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ноябре и декабре потери России на фронте были рекордными, а Покровское и Кураховское направления остаются самыми "горячими".

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