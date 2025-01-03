Місто-рекордсмен. Як за рік змінилась вартість квартир у Кропивницькому і які ціни зараз

Які ціни на вторинному ринку

Ціна на вторинному ринку нерухомості Кропивницького залишалась стабільною протягом 2024 року. В середньому 1 кв. м коштує 790 доларів. Вартість однокімнатних квартир становить 26 тисяч доларів, двокімнатних - 39 тисяч, трикімнатних - 50 тисяч доларів.

Найбільше на ринку пропозицій із продажу двокімнатних квартир за ціною 35-40 тисяч доларів.

Експерти ЛУН підрахували, що для того, аби назбирати гроші на однокімнатну квартиру у місті, треба відкладати усю зарплату протягом 5,2 року, на двокімнатну - 7,7 року, на трикімнатну - 9,9 року.

Додамо, що Кропивницький зараз посідає шосте місце у рейтингу міст із найдешевшою нерухомістю. У цьому переліку також Херсон, Запоріжжя, Суми, Харків та Миколаїв, де "квадрат" продають за ціною від 470 до 610 доларів.

Найдорожчою нерухомість залишається у Львові, Києві та Ужгороді, де 1 кв. м коштує від 1 250 до 1 480 доларів.

Середні ціни на "квадрат" житла у різних містах і приріст у ціні протягом року (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує житло у новобудовах

За рік ціни на первинному ринку Кропивницького підскочили на 19% у доларовому еквіваленті (на 33% у гривневому). В середньому "квадрат" продають за 990 доларів. У новобудовах комфорт-класу 1 кв. м коштує 880 доларів, а житло бізнес-класу - 1 080 доларів. До війни ціни коливались від 490 до 620 доларів.

У 2024-му у місті з'явилось 3 ЖК у продажу, разом і з тим не було введено в експлуатацію жодної квартири.

Найдешевша квартира з розрахунку мінімальної площі та ціни за 1 кв. м коштує 39 400 доларів. Щоб взяти її в іпотеку за програмою "єОселя", доведеться внести перший платіж щонайменше 4 тисячі доларів.

За минулий рік у Кропивницькому з'явились 3 ЖК у продажу (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість оренди

Вартість оренди у Кропивницькому протягом року залишалася стабільною. Однокімнатні квартири здавали за 6 тисяч гривень на місяць, двокімнатні - за 9 тисяч, даних про трикімнатні нема. Найбільше на ринку пропозицій про здачу однокімнатних квартир за ціною 6-6,5 тисяч гривень, втім є варіанти за ціною більш як 10 тисяч.

Дослідження ЛУН показує, що в середньому оренда однокімнатної квартири протягом 14,6 року дорівнює її вартості, двокімнатної - 15 років, даних про трикімнатні недостатньо.

В середньому жителі Кропивницького витрачають 34% зарплати на оренду однокімнатної квартири, двокімнатної - 51%.

Зміна ціни на оренду квартир у Кропивницькому (скриншот сайту ЛУН)