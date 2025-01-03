Місто-рекордсмен. Як за рік змінилась вартість квартир у Кропивницькому і які ціни зараз
Протягом 2024 року вартість нерухомості на вторинному ринку Кропивницького не змінилась, а от житло у новобудовах подорожчало на 19% у доларовому еквіваленті, це стало рекордом для України.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає про те, скільки коштують квартири у Кропивницькому.
Які ціни на вторинному ринку
Ціна на вторинному ринку нерухомості Кропивницького залишалась стабільною протягом 2024 року. В середньому 1 кв. м коштує 790 доларів. Вартість однокімнатних квартир становить 26 тисяч доларів, двокімнатних - 39 тисяч, трикімнатних - 50 тисяч доларів.
Найбільше на ринку пропозицій із продажу двокімнатних квартир за ціною 35-40 тисяч доларів.
Експерти ЛУН підрахували, що для того, аби назбирати гроші на однокімнатну квартиру у місті, треба відкладати усю зарплату протягом 5,2 року, на двокімнатну - 7,7 року, на трикімнатну - 9,9 року.
Додамо, що Кропивницький зараз посідає шосте місце у рейтингу міст із найдешевшою нерухомістю. У цьому переліку також Херсон, Запоріжжя, Суми, Харків та Миколаїв, де "квадрат" продають за ціною від 470 до 610 доларів.
Найдорожчою нерухомість залишається у Львові, Києві та Ужгороді, де 1 кв. м коштує від 1 250 до 1 480 доларів.
Середні ціни на "квадрат" житла у різних містах і приріст у ціні протягом року (скриншот сайту ЛУН)
Скільки коштує житло у новобудовах
За рік ціни на первинному ринку Кропивницького підскочили на 19% у доларовому еквіваленті (на 33% у гривневому). В середньому "квадрат" продають за 990 доларів. У новобудовах комфорт-класу 1 кв. м коштує 880 доларів, а житло бізнес-класу - 1 080 доларів. До війни ціни коливались від 490 до 620 доларів.
У 2024-му у місті з'явилось 3 ЖК у продажу, разом і з тим не було введено в експлуатацію жодної квартири.
Найдешевша квартира з розрахунку мінімальної площі та ціни за 1 кв. м коштує 39 400 доларів. Щоб взяти її в іпотеку за програмою "єОселя", доведеться внести перший платіж щонайменше 4 тисячі доларів.
За минулий рік у Кропивницькому з'явились 3 ЖК у продажу (скриншот сайту ЛУН)
Яка вартість оренди
Вартість оренди у Кропивницькому протягом року залишалася стабільною. Однокімнатні квартири здавали за 6 тисяч гривень на місяць, двокімнатні - за 9 тисяч, даних про трикімнатні нема. Найбільше на ринку пропозицій про здачу однокімнатних квартир за ціною 6-6,5 тисяч гривень, втім є варіанти за ціною більш як 10 тисяч.
Дослідження ЛУН показує, що в середньому оренда однокімнатної квартири протягом 14,6 року дорівнює її вартості, двокімнатної - 15 років, даних про трикімнатні недостатньо.
В середньому жителі Кропивницького витрачають 34% зарплати на оренду однокімнатної квартири, двокімнатної - 51%.
Зміна ціни на оренду квартир у Кропивницькому (скриншот сайту ЛУН)
Раніше ми писали про те, що у Житомирі новобудови подешевшали на 5% протягом другого півріччя 2024 року. В середньому "квадрат" такого житла продають за 710 доларів. А от ціни на вторинному ринку стабілізувались на рівні 1 000 доларів за 1 кв. м.
Читайте також про те, що нерухомість у Миколаєві є однією із найдешевших в Україні. Там 1 кв. м в середньому коштує 610 доларів на вторинному ринку та 650 доларів на первинному. За останні пів року новобудови подешевшали на 5%, а житло на вторинці та оренда не змінились у ціні за аналогічний період.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.