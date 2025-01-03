Город-рекордсмен. Как за год изменилась стоимость квартир в Кропивницком и какие цены сейчас

В течение 2024 года стоимость недвижимости на вторичном рынке Кропивницкого не изменилась, а вот жилье в новостройках подорожало на 19% в долларовом эквиваленте, это стало рекордом для Украины.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает о том, сколько стоят квартиры в Кропивницком.

Какие цены на вторичном рынке

Цена на вторичном рынке недвижимости Кропивницкого оставалась стабильной в течение 2024 года. В среднем 1 кв. м стоит 790 долларов. Стоимость однокомнатных квартир составляет 26 тысяч долларов, двухкомнатных - 39 тысяч, трехкомнатных - 50 тысяч долларов.

Больше всего на рынке предложений по продаже двухкомнатных квартир по цене 35-40 тысяч долларов.

Эксперты ЛУН подсчитали, что для того, чтобы собрать деньги на однокомнатную квартиру в городе, надо откладывать всю зарплату в течение 5,2 года, на двухкомнатную - 7,7 года, на трехкомнатную - 9,9 года.

Добавим, что Кропивницкий сейчас занимает шестое место в рейтинге городов с самой дешевой недвижимостью. В этом перечне также Херсон, Запорожье, Сумы, Харьков и Николаев, где "квадрат" продают по цене от 470 до 610 долларов.

Самой дорогой недвижимость остается во Львове, Киеве и Ужгороде, где 1 кв. м стоит от 1 250 до 1 480 долларов.

Средние цены на "квадрат" жилья в разных городах и прирост в цене в течение года (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит жилье в новостройках

За год цены на первичном рынке Кропивницкого подскочили на 19% в долларовом эквиваленте (на 33% в гривневом). В среднем "квадрат" продают за 990 долларов. В новостройках комфорт-класса 1 кв. м стоит 880 долларов, а жилье бизнес-класса - 1 080 долларов. До войны цены колебались от 490 до 620 долларов.

В 2024-м в городе появилось 3 ЖК в продаже, вместе с тем не было введено в эксплуатацию ни одной квартиры.

Самая дешевая квартира из расчета минимальной площади и цены за 1 кв. м стоит 39 400 долларов. Чтобы взять ее в ипотеку по программе "еОселя", придется внести первый платеж минимум 4 тысячи долларов.

За прошлый год в Кропивницком появились 3 ЖК в продаже (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость аренды

Стоимость аренды в Кропивницком в течение года оставалась стабильной. Однокомнатные квартиры сдавали за 6 тысяч гривен в месяц, двухкомнатные - за 9 тысяч, данных о трехкомнатных нет. Больше всего на рынке предложений о сдаче однокомнатных квартир по цене 6-6,5 тысяч гривен, однако есть варианты по цене более 10 тысяч.

Исследование ЛУН показывает, что в среднем аренда однокомнатной квартиры в течение 14,6 года равна ее стоимости, двухкомнатной - 15 лет, данных о трехкомнатных недостаточно.

В среднем жители Кропивницкого тратят 34% зарплаты на аренду однокомнатной квартиры, двухкомнатной - 51%.

Изменение цены на аренду квартир в Кропивницком (скриншот сайта ЛУН)