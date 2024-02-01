Город под ударом уже две недели. Россияне ракетой уничтожили школу в Мирнограде (видео)

Российская армия уже две недели регулярно наносит удары по Мирнограду в Донецкой области. В результате последнего обстрела была разрушена школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области .

"В ночь на 1 февраля Россия попала ракетой по школе. Днем здесь работали педагоги, а также функционировал пункт раздачи воды", - говорится в заявлении.

Отмечается, что там также находился центр по оказанию помощи гражданскому населению со всего города. Пострадали по меньшей мере 12 домов и магазин.

Правоохранители задокументировали последствия обстрела, материалы переданы в СБУ. Дело расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Мирнограда

Напомним, в ночь на 26 января российские захватчики ударили двумя ракетами по городу Мирноград. В эпицентре взрывов оказался жилищный сектор. Пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Позже сообщалось, что российские войска снова нанесли ракетный удар по Мирнограду. Повреждены многие дома, три человека пострадали, среди них подросток.