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Місто, яке знищили росіяни. Єрмак показав, як зараз виглядає Мар'їнка

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Донецька область, П'ятниця 12 травня 2023 16:25
Місто, яке знищили росіяни. Єрмак показав, як зараз виглядає Мар'їнка Ілюстративне фото: Єрмак показав, як зараз виглядає Мар'їнка (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові продовжують обстрілювати Мар'їнку в Донецькій області. У місті вже не видно вцілілих будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака.

Він показав відео зі зруйнованої Мар'їнки та додав: "Кожен такий злочин стане історичною плямою для РФ та її майбутніх поколінь".

На відео видно безлюдні вулиці Мар'їнки, на яких не залишились вцілілих будівель - усі вони зруйновані чи пошкоджені внаслідок російських атак.

При цьому українські військові продовжують мужньо тримають місто.

Зазначимо, що за Бахмут та Мар’їнку продовжуються запеклі бої.

На початку травня в Силах оборони повідомляли, що росіяни влаштовують "м'ясні штурми" в Авдіївці та збільшують інтенсивність обстрілів. Тому з міста намагатимуться евакуювати всіх цивільних.

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Мар'їнка Війна Росії проти України Андрій Єрмак
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