Місткі та економні: ТОП-5 компактних фургонів українського ринку з пробігом

Жодних сумнівів, для України немає автомобілів більш універсальних: одночасно практичних, утилітарних і цілком привабливих в естетичному плані. Мало не кожен автовиробник пропонує щось у сегменті багатоцільових універсалів з високим дахом.

Велика несправедливість у тому, що цей сегмент не має досі своєї адекватної назви. Високий універсал, пиріжок, каблучок – ці сленгові водійські прізвиська не зовсім відповідають дійсності. А сутність цих машин тому, що вони пропонують:

Максимально багатоцільовий кузов – з просторим пасажирським салоном, який завдяки трансформаціям інтер’єру перетворюється на вантажно-пасажирський чи вантажний;

Придатність одночасно і для сімейного, і для комерційного використання;

Цілком "легковий" вигляд – навіть у суто вантажному варіанті машина не справляє враження брутального ваговоза;

Доступність утримання та ремонту. Ці машини базуються на шасі популярних легкових моделей – тобто не вимагають дорогих запчастин, характерних для суто комерційного транспорту.

При тому, що всі запропоновані автовиробниками моделі цього сегменту дуже схожі за функціоналом, відмінності між ними є. Відрізняються ресурс, надійність, вартість утримання, моторні лінійки, місткість різних версій і кількість самих версій, тип трансмісії (4х2 та 4х4), рівень оздоблення пасажирський версій тощо.

До речі, щодо пасажирських варіантів – певно, не менше їх половини на вторинному ринку України насправді є переробленими вантажного варіанту. В цілому це не критично, але майте на увазі, що кустарно встановлені сидіння, ремені та аірбеги не завжди відповідатимуть вимогам пасивної безпеки.

Volkswagen Caddy (2003–2021 рр.)

Певно, ще одне-два покоління і словом "Каддік" будуть називати всі "пиріжки" – універсали з високим дахом: настільки модель від Volkswagen відповідає всім канонам цього класу. Цей автомобіль відрізняється надійною та довговічною конструкцією, завдяки чому високо цінується серед автолюбителів. До нього пропонується широкий вибір двигунів, включаючи атмосферні дизелі, насос-форсуночні агрегати та системи Common Rail з електронним керуванням. Бензинові двигуни також представлені в асортименті з вибором з 5-6 моделей. Мало хто з конкурентів може запропонувати можливість вибору пасажирської версії з настільки комфортабельним салоном, включаючи м'яку передню панель. Крім того, в нашій країні автомобіль привабливий завдяки доступності сервісного обслуговування та широкому асортименту запчастин від різних виробників.

Ford Transit Connect/Tourneo Connect (2002-2013 рр.)

Більш доступний за ціною автомобіль, при тому що з практичністю у нього теж все гаразд. Модель від самого початку користувалася популярністю в нашій країні завдяки масовим офіційним поставкам. Ключова перевага "Форда" – вантажопідйомність 825-900 кг, що значно більше, ніж у більшості конкурентів (600-750 кг). Додатково модель відрізняється різноманітністю модифікацій: доступні як довгі і короткі версії, так і низькі або високі кузови. Вантажний відсік вражає своїми розмірами — він здатний вмістити два стандартні європіддони. Асортимент двигунів включає 1,8-літрові дизелі та бензинові варіанти, але досвідчені власники радять саме дизелі. Особливо варто попередити, що Transit Connect є вантажною модифікацією, а Tourneo Connect — пасажирською, при чому на вторинному ринку часто виникає плутанина із назвами – почасти через те, що велика кількість "пасажирів" на ринку є переобладнаними вантажівками.

Renault Kangoo (2007-2021 рр.)

Французька модель користується великою популярністю завдяки поєднанню доступної ціни, простоти експлуатації та довговічності. Друге покоління "Кенгу" оснащувалося 1,5-літровим дизельним двигуном та 1,6-літровим бензиновим агрегатом, який легко подружити з газобалонним обладнанням під скраплений газ LPG. Хоча автомобіль і не вважається дуже надійним, більшість технічних проблем можна усунути без значних витрат. Також у продажу присутня електрична версія, яку можна зустріти серед автомобілів, що привезені з Європи. Цікавий нюанс: в Україні офіційно продавалася версія "Кенгу" під брендом Mercedes-Benz. Цей автомобіль, відомий як Citan, практично не відрізнявся від оригіналу Renault і призначався для компаній, які віддавали перевагу бренду Mercedes-Benz з іміджевих причин.

Citroen Berlingo (2008–2018 рр.)

Цей автомобіль існує фактично в двох іпостасях – під іменами Citroen Berlingo і Peugeot Partner, і відмінності "побратимів" мінімальні. Доволі багато екземплярів пасажирської версії Berlingo II були продані в нашій країні офіційно, при тому пропонувались нетривіальні для цього сегменту багаті комплектації, включаючи варіанти зі скляним дахом для більшого комфорту. Доступна лінійка двигунів складалася з двох 1,6-літрових моторів: бензиновий атмосферний та дизельний у п’яти модифікаціях потужності. Традиційно для альянсу PSA дизелі відомі своєю економічністю та простотою обслуговування. За бажання можна знайти Berlingo II у повністю електричній версії: вона має японську електроніку (Mitsubishi i-MiEV), але старих роками екземплярів електричок краще остерігатись – батареї в них уже великою мірою деградовані.

Fiat Doblo (2000–2023 рр.)

Ця модель є однією з найбільш доступних комерційних машин завдяки своїй простій конструкції. Свого часу інженери Fiat зробили акцент на відсутності складних механізмів: двигуни, підвіска і трансмісія максимально спрощені. Так, машина не вирізняється ні динамікою, ні тривалістю експлуатації, натомість ремонт її обходиться недорого. Автомобіль комплектується як дизельними, так і бензиновими двигунами, причому на бензинові версії можна встановити газобалонне обладнання під скраплений пропан-бутан LPG. Між іншим, в певні роки ГБО могло бути офіційним – його встановлювали дилери перед продажем в Україні. Серед модифікацій є також повнопривідна версія Doblo Adventure, яка офіційно не постачалася на український ринок, але зустрічається на вторинному ринку як імпортована з-за кордону.



Коротко

В цьому класі – одному з найпопулярніших в країні – і вибір відповідно необмежений. І на цьому фоні дуже легко натрапити на максимально зношений екземпляр, повернути який до активного життя буде недешево. Тому незважаючи на модель і комплектацію поставтеся до вибору конкретного екземпляра з максимальною увагою, не пошкодувавши коштів і часу на ретельний огляд кузова, перевірку його геометрії і діагностику силового агрегата на СТО.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і AutoRia.