Вместительные и экономные: ТОП-5 компактных фургонов украинского рынка с пробегом

Никаких сомнений, для Украины нет автомобилей более универсальных: одновременно практичных, утилитарных и вполне привлекательных в эстетическом плане. Чуть ли не каждый автопроизводитель предлагает что-то в сегменте многоцелевых универсалов с высокой крышей.

Большая несправедливость в том, что этот сегмент не имеет до сих пор своего адекватного названия. Высокий универсал, пирожок, каблучок - эти сленговые водительские прозвища не совсем соответствуют действительности. А суть этих машин в том, что они предлагают:

Максимально многоцелевой кузов - с просторным пассажирским салоном, который благодаря трансформациям интерьера превращается в грузопассажирский или грузовой;

Пригодность одновременно и для семейного, и для коммерческого использования;

Вполне "легковой" вид - даже в сугубо грузовом варианте машина не производит впечатление брутального тяжеловоза;

Доступность содержания и ремонта. Эти машины базируются на шасси популярных легковых моделей - то есть не требуют дорогостоящих запчастей, характерных для сугубо коммерческого транспорта.

При том, что все предлагаемые автопроизводителями модели этого сегмента очень похожи по функционалу, различия между ними есть. Отличаются ресурс, надежность, стоимость содержания, моторные линейки, вместимость различных версий и количество самих версий, тип трансмиссии (4х2 и 4х4), уровень отделки пассажирский версий и т.д.

Кстати, относительно пассажирских вариантов - вероятно, не менее их половины на вторичном рынке Украины на самом деле являются переделанными грузового варианта. В целом это не критично, но имейте в виду, что кустарно установленные сиденья, ремни и аирбеги не всегда будут отвечать требованиям пассивной безопасности.

Volkswagen Caddy (2003-2021 гг.)

Вероятно, еще одно-два поколения и словом "Каддик" будут называть все "пирожки" - универсалы с высокой крышей: настолько модель от Volkswagen соответствует всем канонам этого класса. Этот автомобиль отличается надежной и долговечной конструкцией, благодаря чему высоко ценится среди автолюбителей. К нему предлагается широкий выбор двигателей, включая атмосферные дизели, насос-форсуночные агрегаты и системы Common Rail с электронным управлением. Бензиновые двигатели также представлены в ассортименте с выбором из 5-6 моделей. Мало кто из конкурентов может предложить возможность выбора пассажирской версии со столь комфортабельным салоном, включая мягкую переднюю панель. Кроме того, в нашей стране автомобиль привлекателен благодаря доступности сервисного обслуживания и широкому ассортименту запчастей от разных производителей.

Ford Transit Connect/Tourneo Connect (2002-2013 гг.)

Более доступный по цене автомобиль, при том что с практичностью у него тоже все в порядке. Модель изначально пользовалась популярностью в нашей стране благодаря массовым официальным поставкам. Ключевое преимущество "Форда" - грузоподъемность 825-900 кг, что значительно больше, чем у большинства конкурентов (600-750 кг). Дополнительно модель отличается разнообразием модификаций: доступны как длинные и короткие версии, так и низкие или высокие кузова. Грузовой отсек впечатляет своими размерами - он способен вместить два стандартных европоддона. Ассортимент двигателей включает 1,8-литровые дизели и бензиновые варианты, но опытные владельцы советуют именно дизели. Особо стоит предупредить, что Transit Connect является грузовой модификацией, а Tourneo Connect - пассажирской, причем на вторичном рынке часто возникает путаница с названиями - отчасти из-за того, что большое количество "пассажиров" на рынке являются переоборудованными грузовиками.

Renault Kangoo (2007-2021 гг.)

Французская модель пользуется большой популярностью благодаря сочетанию доступной цены, простоты эксплуатации и долговечности. Второе поколение "Кенгу" оснащалось 1,5-литровым дизельным двигателем и 1,6-литровым бензиновым агрегатом, который легко подружить с газобаллонным оборудованием под сжиженный газ LPG. Хотя автомобиль и не считается очень надежным, большинство технических проблем можно устранить без значительных затрат. Также в продаже присутствует электрическая версия, которую можно встретить среди автомобилей, привезенных из Европы. Интересный нюанс: в Украине официально продавалась версия "Кенгу" под брендом Mercedes-Benz. Этот автомобиль, известный как Citan, практически не отличался от оригинала Renault и предназначался для компаний, которые отдавали предпочтение бренду Mercedes-Benz по имиджевым причинам.

Citroen Berlingo (2008-2018 гг.)

Этот автомобиль существует фактически в двух ипостасях - под именами Citroen Berlingo и Peugeot Partner, и отличия "собратьев" минимальны. Довольно много экземпляров пассажирской версии Berlingo II были проданы в нашей стране официально, при том предлагались нетривиальные для этого сегмента богатые комплектации, включая варианты со стеклянной крышей для большего комфорта. Доступная линейка двигателей состояла из двух 1,6-литровых моторов: бензиновый атмосферный и дизельный в пяти модификациях мощности. Традиционно для альянса PSA дизели известны своей экономичностью и простотой обслуживания. При желании можно найти Berlingo II в полностью электрической версии: она имеет японскую электронику (Mitsubishi i-MiEV), но старых годами экземпляров электричек лучше остерегаться - батареи в них уже во многом деградировали.

Fiat Doblo (2000-2023 гг.)

Эта модель является одной из самых доступных коммерческих машин благодаря своей простой конструкции. В свое время инженеры Fiat сделали акцент на отсутствии сложных механизмов: двигатели, подвеска и трансмиссия максимально упрощены. Так, машина не отличается ни динамикой, ни длительностью эксплуатации, зато ремонт ее обходится недорого. Автомобиль комплектуется как дизельными, так и бензиновыми двигателями, причем на бензиновые версии можно установить газобаллонное оборудование под сжиженный пропан-бутан LPG. Между прочим, в определенные годы ГБО могло быть официальным - его устанавливали дилеры перед продажей в Украине. Среди модификаций есть также полноприводная версия Doblo Adventure, которая официально не поставлялась на украинский рынок, но встречается на вторичном рынке как импортированная из-за рубежа.



Коротко

В этом классе - одном из самых популярных в стране - и выбор соответственно неограничен. И на этом фоне очень легко наткнуться на максимально изношенный экземпляр, вернуть который к активной жизни будет недешево. Поэтому несмотря на модель и комплектацию отнеситесь к выбору конкретного экземпляра с максимальным вниманием, не пожалев средств и времени на тщательный осмотр кузова, проверку его геометрии и диагностику силового агрегата на СТО.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и AutoRia.