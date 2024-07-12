У місті під Києвом критично впав тиск води, вводяться графіки подачі

"Через довготривалі відключення електрики та надмірний полив маємо критичне падіння тиску в мережі водопостачання", - пояснив Маркушин.

Він розповів, що для того, щоб стабілізувати ситуацію в місті вводять тимчасові графіки обмеження водопостачання.

Графік на сьогодні, 12 листопада:

з 17:00 до 22:00 - вода матиме достатній тиск;

з 22:00 - вода подаватиметься із заниженим тиском (на верхніх поверхах можлива її повна відсутність) - аби встигнути наповнити резервуари на наступну добу.

Мер зауважив, що на балансі "Ірпіньводоканалу" перебувають сотні об’єктів. Критична інфраструктура водоканалу, яка відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, має потужні генератори та працює безперебійно, однак забезпечити генераторами всі відключені свердловини, а їх 60, й головне контролювати їхню роботу - задача практично непідйомна для наявних в місті ресурсів.

"Проблема в ці спекотні дні нагальна в багатьох громадах України, через що столиця вдвічі зменшила подачу води до Ірпеня. Проблема комплексна. Її не можна вирішити порадами диванних "експертів", які знають, як правильно прикладати подорожник на перелом", - пояснив Маркушин.