У місті під Києвом критично впав тиск води, вводяться графіки подачі

В Ірпіні Київської області тимчасово буде застосовано графіки обмеження водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ірпінського міського голову Олександра Маркушина.
"Через довготривалі відключення електрики та надмірний полив маємо критичне падіння тиску в мережі водопостачання", - пояснив Маркушин.
Він розповів, що для того, щоб стабілізувати ситуацію в місті вводять тимчасові графіки обмеження водопостачання.
Графік на сьогодні, 12 листопада:
Мер зауважив, що на балансі "Ірпіньводоканалу" перебувають сотні об’єктів. Критична інфраструктура водоканалу, яка відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, має потужні генератори та працює безперебійно, однак забезпечити генераторами всі відключені свердловини, а їх 60, й головне контролювати їхню роботу - задача практично непідйомна для наявних в місті ресурсів.
"Проблема в ці спекотні дні нагальна в багатьох громадах України, через що столиця вдвічі зменшила подачу води до Ірпеня. Проблема комплексна. Її не можна вирішити порадами диванних "експертів", які знають, як правильно прикладати подорожник на перелом", - пояснив Маркушин.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як діятимуть графіки відключення світла на завтра, 13 липня.
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