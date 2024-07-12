ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відключення світла. У які години обмеження завтра будуть жорсткішими

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 17:48
UA EN RU
Відключення світла. У які години обмеження завтра будуть жорсткішими Фото: як завтра будуть застосовувати графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 13 липня, графіки відключення світла будуть застосовувати ймовірно і в "сірих" зонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та "Укренерго".

"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - пояснили в ДТЕК.

Водночас в Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 06:00 і з 19:00 до кінця доби.

В "Укренерго" повідомили, що з 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно, а у решту годин буде задіяно три черги.

Графіки світла в Україні

Цієї весни через затримку допомоги від США та активні обстріли енергетичних об'єктів росіянами українці знову повернулись до графіків відключення світла.

Нині ситуація погіршилась, адже через аномальну спеку все більше електроенергії використовується для охолодження приміщень.

Зауважимо, що 11 липня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди. Це перші максимуми цього літа.

Кабмін вже звертався до українців та попросив, щоб вони мінімізували використання кондиціонерів та обмежити використання енергоємних приладів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США