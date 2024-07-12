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В городе под Киевом критически упало давление воды, вводятся графики подачи

Фото: в Ирпене введут временные графики ограничения водоснабжения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Ирпене Киевской области временно будут применены графики ограничения водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ирпенского городского голову Александра Маркушина.

"Из-за долговременных отключений электричества и чрезмерного полива имеем критическое падение давления в сети водоснабжения", - пояснил Маркушин.

Он рассказал, что для того, чтобы стабилизировать ситуацию в городе, вводят временные графики ограничения водоснабжения.

График на сегодня, 12 ноября:

  • с 17:00 до 22:00 - вода будет иметь достаточное давление;
  • с 22:00 - вода будет подаваться с заниженным давлением (на верхних этажах возможно ее полное отсутствие) - чтобы успеть наполнить резервуары на следующие сутки.

Мэр отметил, что на балансе "Ирпенводоканала" находятся сотни объектов. Критическая инфраструктура водоканала, отвечающая за подачу воды в водопроводную сеть города, имеет мощные генераторы и работает бесперебойно, однако обеспечить генераторами все отключенные скважины, а их 60 и главное контролировать их работу - задача практически неподъемная для имеющихся в городе ресурсов.

"Проблема в эти жаркие дни насущна во многих общинах Украины, из-за чего столица вдвое уменьшила подачу воды в Ирпень. Проблема комплексная. Ее нельзя решить советами диванных "экспертов", знающих, как правильно прикладывать подорожник на перелом", - пояснил Маркушин.

 

Напомним, ранее мы сообщали, как будут действовать графики отключения света на завтра, 13 июля.

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Ирпень