В городах Луганской области оккупанты продолжают набирать на войну заключенных, - ОВА
Российские оккупанты продолжают скрытую мобилизацию на захваченных территориях Луганской области. Они вербуют заключенных в колониях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
Завербованных заключенных россияне сразу бросают на войну против Украины.
"Дополнительные услуги мужчинам предлагают в местных колониях. В Брянке, Алчевске, Перевальске, Хрустальном, Сорокином и Суходольске продолжается вербовка и доставка на фронт заключенных", - говорится в сообщении.
Напомним, по информации СМИ, российское руководство собирается набрать еще 400 тысяч контрактников весной.
Кроме того, мэр Мелитополя сообщил, что боевики ЧВК "Вагнера" вербуют местных жителей, чтобы отправить под Бахмут.
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