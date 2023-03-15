В городах Луганской области оккупанты продолжают набирать на войну заключенных, - ОВА

Российские оккупанты продолжают скрытую мобилизацию на захваченных территориях Луганской области. Они вербуют заключенных в колониях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Дополнительные услуги мужчинам предлагают в местных колониях. В Брянке, Алчевске, Перевальске, Хрустальном, Сорокином и Суходольске продолжается вербовка и доставка на фронт заключенных", - говорится в сообщении.

Завербованных заключенных россияне сразу бросают на войну против Украины.

Напомним, по информации СМИ, российское руководство собирается набрать еще 400 тысяч контрактников весной.

Кроме того, мэр Мелитополя сообщил, что боевики ЧВК "Вагнера" вербуют местных жителей, чтобы отправить под Бахмут.

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