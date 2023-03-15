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В городах Луганской области оккупанты продолжают набирать на войну заключенных, - ОВА

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Алчевск, Среда 15 марта 2023 08:29
В городах Луганской области оккупанты продолжают набирать на войну заключенных, - ОВА Фото: россияне продолжают вербовать заключенных в Луганской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают скрытую мобилизацию на захваченных территориях Луганской области. Они вербуют заключенных в колониях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Завербованных заключенных россияне сразу бросают на войну против Украины.

"Дополнительные услуги мужчинам предлагают в местных колониях. В Брянке, Алчевске, Перевальске, Хрустальном, Сорокином и Суходольске продолжается вербовка и доставка на фронт заключенных", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации СМИ, российское руководство собирается набрать еще 400 тысяч контрактников весной.

Кроме того, мэр Мелитополя сообщил, что боевики ЧВК "Вагнера" вербуют местных жителей, чтобы отправить под Бахмут.

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