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Міста готуватимуть до кругової оборони: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

20:38 26.10.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Міста готуватимуть до кругової оборони: Зеленський ввів у дію рішення РНБО Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо розбудови інженерних загороджень та кругової оборони українських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №1067/2026.

Своїм указом глава держави ввів у дію рішення РНБО від 25 вересня "Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)".

Згідно з документом, ухвалені заходи передбачають розбудову системи інженерних загороджень, які необхідні для організації захисту населених пунктів.

Додаток до президентського указу має гриф "Для службового користування". З огляду на це у відкритій частині документа не уточнюються конкретні міста, перелік запланованих інженерних споруд, механізми їх зведення та чіткі терміни виконання робіт.

Контроль за виконанням рішення покладено безпосередньо на секретаря РНБО. Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав укази про продовження мобілізації та воєнного стану. Відповідні режими діятимуть щонайменше до 29 січня 2027 року.

Зазначимо, президент заявив про необхідність зберегти чисельність ЗСУ на рівні 800 тисяч військових для гарантування безпеки країни. Водночас він уточнив, що цей показник може змінитися в разі вступу України до НАТО.

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