Города будут готовить к круговой обороне: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по строительству инженерных заграждений и круговой обороны украинских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №1067/2026 .

Своим указом глава государства ввел в действие решение СНБО от 25 сентября "О мерах строительства полосы инженерных заграждений для обеспечения должного уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)".

Согласно документу, принятые меры предусматривают строительство системы инженерных заграждений, необходимых для организации защиты населенных пунктов.

Приложение к президентскому указу имеет гриф "Для служебного пользования". Учитывая это, в открытой части документа не уточняются конкретные города, перечень запланированных инженерных сооружений, механизмы их возведения и четкие сроки выполнения работ.

Контроль за исполнением решения возложен непосредственно на секретаря СНБО. Документ вступает в силу со дня его опубликования.