Города будут готовить к круговой обороне: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по строительству инженерных заграждений и круговой обороны украинских городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №1067/2026.
Своим указом глава государства ввел в действие решение СНБО от 25 сентября "О мерах строительства полосы инженерных заграждений для обеспечения должного уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)".
Согласно документу, принятые меры предусматривают строительство системы инженерных заграждений, необходимых для организации защиты населенных пунктов.
Приложение к президентскому указу имеет гриф "Для служебного пользования". Учитывая это, в открытой части документа не уточняются конкретные города, перечень запланированных инженерных сооружений, механизмы их возведения и четкие сроки выполнения работ.
Контроль за исполнением решения возложен непосредственно на секретаря СНБО. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, сегодня Зеленский подписал указы о продолжении мобилизации и военного положения. Соответствующие режимы будут действовать как минимум до 29 января 2027 года.
Отметим, президент заявил о необходимости сохранить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных для обеспечения безопасности страны. В то же время, он уточнил, что этот показатель может измениться в случае вступления Украины в НАТО.