У Міссурі перекинувся прогулянковий човен з 31 пасажиром, є загиблі

Причиною катастрофи човна в Міссурі стала гроза і сильний вітер

У Сполучених Штатах Америки (США) на озері Тейбл Рок в штаті Міссурі перекинувся прогулянковий човен з 31 пасажиром на борту. Щонайменше вісім людей загинули, передає NBC News.

Повідомляється, що за даними місцевих рятувальників, в результаті події точне число загиблих уточнюється. Зараз відомо про вісім загиблих.

Інцидент стався приблизно о 7 годині вечора (за місцевим часом) 19 липня 2018. Сильні грози, що супроводжувалися вітром зі швидкістю до 60 миль на годину, швидше за все стали причиною аварії човна.

Рятувальники дістали вже сім людей і направив їх до лікарень. Пошукові операції тривають для решти зниклих.

Ерік Нільсен, представник пожежної охорони, повідомив NBC News, що серед пасажирів на борту човна були діти.

At least 8 dead and others missing after boat carrying 31 capsizes in stormy weather on Missouri lake, authorities say https://t.co/Dw0NHWrOzF — NBC News (@NBCNews) July 20, 2018

Нагадаємо, 18 липня 2018 року біля узбережжя північного Кіпру затонув човен зі 150 мігрантами на борту, в результаті чого загинуло 19 осіб.