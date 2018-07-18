У берегов Кипра затонула лодка с мигрантами, погибло 19 человек
Еще 103 человека были спасены лодками и вертолетами береговой охраны
У побережья северного Кипра затонула лодка со 150 мигрантами на борту, в результате чего погибло 19 человек. Об этом со ссылкой на данные береговой охраны Турции пишет Cyprus Mail.
Как отмечается, лодка пошла на дно в среду утром, примерно за 30 километров от побережья Кипра после того, как в машинный отсек начала заходить вода.
103 человека были спасены лодками и вертолетами береговой охраны Турции и непризнанного Северного Кипра. Им помогали частные лодки в этом районе.
Один человек в критическом состоянии был доставлен на территорию Северного Кипра вертолетом. Спасенные мигранты были доставлены в Турцию.
По данным СМИ, береговая охрана продолжила поиски около 30 человек.
С января по май этого года, согласно данным турецкой береговой охраны, погибли по меньшей мере 26 мигрантов, которые пытались попасть из Турции в Европу.
Напомним, что в американском штате Айдахо мужчина напал с ножом на дом, где проживают мигранты, в результате происшествия по меньшей мере девять человек получили ранения.