ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Миссия в Ухань: ВОЗ готовится представить отчет о работе экспертов

Новина українською → Нью-Йорк, Суббота 06 марта 2021 06:58
Миссия в Ухань: ВОЗ готовится представить отчет о работе экспертов Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на третьей неделе марта опубликует отчет о работе команды ученых в китайском Ухане. Миссия пыталась установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает DW.

До этого времени отчет будет представлен государствам - участникам организации.

Международная группа специалистов под руководством датчанина Питера Бена Эмбарека прибыла в Ухань 14 января и в течение двух недель работала в китайском городе, из которого, по некоторым данным, вирус в конце 2019 года начал распространяться среди людей. Пекин первоначально отказался допустить независимое исследование о происхождении нового вируса. Китайские власти одобрили миссию ВОЗ лишь через год после вспышек заболевания COVID-19.

В середине февраля участник команды ученых Питер Дасзак в интервью американскому изданию The New York Times сообщил, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение. По его словам, эксперты ВОЗ отклонили теорию о лабораторном происхождении вируса как "не заслуживающую дальнейшего изучения".

Напомним, ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай.

Ранее эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее.

При этом до сих пор наиболее вероятной считается версия передачи COVID-19 через летучих мышей. А местом распространения инфекции, в первую очередь, мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире ВОЗ Коронавирус
NEWS
Школы Львова, Одессы и Ужгорода переводят на дистанционку: названы даты
Школы Львова, Одессы и Ужгорода переводят на дистанционку: названы даты
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"