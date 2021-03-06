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Місія в Ухань: ВООЗ готується представити звіт про роботу експертів

Новость на русском → Нью-Йорк, Субота 06 березня 2021 06:58
Місія в Ухань: ВООЗ готується представити звіт про роботу експертів Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на третьому тижні березня опублікує звіт про роботу команди вчених у китайському Ухані. Місія намагалася встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає DW.

До цього часу звіт буде представлений державам - учасникам організації.

Міжнародна група фахівців під керівництвом данця Пітера Бена Ембарека прибула в Ухань 14 січня та протягом двох тижнів працювала в китайському місті, з якого, за деякими даними, вірус в кінці 2019 року почав поширюватися серед людей. Пекін спочатку відмовився допустити незалежне дослідження про походження нового вірусу. Китайська влада схвалила місію ВООЗ лише через рік після спалахів захворювання COVID-19.

У середині лютого учасник команди вчених Пітер Дасзак в інтерв'ю американському виданню The New York Times повідомив, що коронавірус, найімовірніше, має тваринне походження. За його словами, експерти ВООЗ відхилили теорію про лабораторне походження вірусу як таку, що "не заслуговує подальшого вивчення".

Нагадаємо, ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай.

Раніше експерти ВООЗ дійшли висновку про те, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

При цьому досі найбільш вірогідною вважається версія передачі COVID-19 через кажанів. А місцем поширення інфекції, імовірно, міг стати південь Китаю або Південно-Східна Азія.

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