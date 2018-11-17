Миссия Папы Римского передала 15 млн евро пострадавшим на Донбассе

Фото: миссия Папы Римского в Украине (Интерфакс-Украина)

Средства были собраны католическими церквями Европы

Гуманитарная инициатива Папы Римского в Украине оказала финансовую помощь пострадавшим в результате военных действий на Донбассе на сумму более 15 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам апостольского нунция в Украине, архиепископа Клаудия Гуджеротти, данная акция была проведена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и покинутыми.

"Она (акция - ред.) была направлена на тех, кто является жертвами войны на востоке, на те сферы, в которых люди просто выживали", - сказал Гуджеротти.

Гуджеротти рассказал, что в акции, по призыву Папы, приняли участие католические церкви Европы, которые провели сбор пожертвований.

"Результат был очень щедрым: более 11 млн евро, к которым Папа Римский добавил еще 5 млн из своих личных фондов", - сказал архиепископ.

Отмечается, что из собранных средств 6.2 млн евро направили на обеспечение теплом домов и социальных объектов на Донбассе.

"Установили твердотопливные котлы, утеплили здания, восстановили жилье. Такого рода помощь оказали 107 тыс. жителей Донбасса", - рассказал еписком-помощник Львовской архидиецезии Римо-Католической церкви в Украине Эдуард Кава.

Кроме того, 2.4 млн евро пошли на медицинское обеспечение 440 тыс. пострадавших, 5.7 млн евро - на обеспечение товарами продовольствия и гигиены.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста направил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи.

Кроме того, на прошлой неделе на оккупированный Донбасс прошли 14 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН и Красного Креста.