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На Донбасс проследовало 14 грузовиков гумпомощи от ООН и Красного Креста

Новости » Общество    08.11.2018 - 09:45
Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)
Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)

Грузовики проследовали через КПВВ "Новотроицкое"

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" к ВОТУ проследовало 14 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись и работают согласно графику.

Отметим, что контрольные пункты пропуска на Донбассе за прошедшие сутки, 7 ноября, пересекли 39,4 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств.

Напомним, в зоне проведения операции О'объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 7 ноября, трое военных получили ранения.

Вчера боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Павлополь, Луганское, Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Гнутово и Лебединское.

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