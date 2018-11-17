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Місія Папи Римського передала 15 млн євро постраждалим на Донбасі

Новини » Суспільство    17.11.2018 - 19:31
Місія Папи Римського передала 15 млн євро постраждалим на Донбасі
Фото: місія Папи Римського в Україні (Інтерфакс-Україна)

Кошти були зібрані католицькими церквами Європи

Гуманітарна ініціатива Папи Римського в Україні надала фінансову допомогу постраждалим внаслідок військових дій на Донбасі на суму більше 15 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами апостольського нунція в Україні, архієпископа Клаудія Гуджеротті, дана акція була проведена для того, щоб українці не почували себе самотніми та залишеними.

"Вона (акція - ред.) була спрямована на тих, хто є жертвами війни на сході, на ті сфери, в яких люди просто виживали", - сказав Гуджеротті.

Гуджеротті розповів, що в акції, за закликом Папи, взяли участь католицькі церкви Європи, які провели збір пожертв.

"Результат був дуже щедрим: понад 11 млн євро, до яких Папа Римський додав ще 5 млн зі своїх особистих фондів", - сказав архієпископ.

Зазначається, що із зібраних коштів 6.2 млн євро направили на забезпечення теплом будинків і соціальних об'єктів на Донбасі.

"Встановили твердопаливні котли, утеплили будівлі, відновили житла. Такого роду допомогу надали 107 тис. жителів Донбасу", - розповів еписком-помічник Львівської архідієцезії Римо-Католицької церкви в Україні Едуард Кава.

Крім того, 2.4 млн євро пішли на медичне забезпечення 440 тис. постраждалих, 5.7 млн євро - на забезпечення товарами продовольства і гігієни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги.

Крім того, минулого тижня на окупований Донбас пройшли 14 вантажівок з гуманітарною допомогою від ООН і Червоного Хреста.

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