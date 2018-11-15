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Красный Крест направил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи

Новости » Общество    15.11.2018 - 08:57
Красный Крест направил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи
Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)

Гуманитарная организация направила в оккупированные районы стройматериалы

Международный комитет Красного Креста направил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что 14 ноября через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" на оккупированную территорию последовали два грузовика от Красного Креста. По данным пограничников, в них находились строительные материалы и мобильные пункты обогрева общей массой около 25 тонн.

Напомним, на прошлой неделе на оккупированный Донбасс проследовали 14 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН и Красного Креста.

Отметим, ранее Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении гуманитарной помощи голодающему населению Йемена, Судана и Конго. На сегодня получено принципиальное согласие Йемена и Судана, а Конго выразило заинтересованность. В то же время объемы гуманитарной помощи пока не сообщаются.

По данным ООН, в Йемене насчитывалось 17 млн человек (60% населения), в Судане - 3,8 млн (9% населения), в Конго - 7,7 млн (11% населения), которые остро нуждаются в продуктах питания.

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