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Миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Еленовку для расследования теракта с военнопленными

Новина українською →
Нью-Йорк, Четверг 08 сентября 2022 02:35
Миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Еленовку для расследования теракта с военнопленными Фото: последствия удара по колонии в Еленовке (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Артур Родивилов

Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный город Еленовка Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло во время заседания Совбеза ООН.

Председатель миссии, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус едет с командой старших служащих и экспертов.

"Миссия должна выполнить свою задачу без всяких препятствий, получить полный доступ к людям, местам и доказательствам", - заявила представитель ООН.

Ди Карло также поблагодарила стороны "за конструктивный подход и подготовку к этой миссии" и добавила, что ООН рассчитывает на дальнейшую поддержку.

Что известно о теракте в Еленовке

29 июля оккупанты убили около 40 и ранили около 130 украинских пленных, чтобы скрыть издевательства над ними. В России же заявили, что удар по колонии нанесли якобы ВСУ с использованием HIMARS.

В Генштабе ВСУ завили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам.

Позже стало известно, что российские оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке. Факт массового убийства украинцев в колонии, который был спланирован, подтвердил перехват разговора оккупантов.

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